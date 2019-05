21. Mai 2019, 21:51 Uhr Aus dem Polizeibericht Frau verletzt sich bei Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen ist in der Bachstraße in Wackersberg ein Lenggrieser mit einer Wackersbergerin kollidiert. Der 56-Jährige übersah beim Linksabbiegen das von links kommende Auto, das Vorfahrt gehabt hätte. Beide beschädigten Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst abgeholt werden, die 32-Jährige begab sich in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beläuft sich auf 10 000 Euro.