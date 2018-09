27. September 2018, 22:14 Uhr Aus dem Polizeibericht Frau verletzt sich bei Sturz aus Kutsche

Eine Spazierfahrt in einer Kutsche hat am Mittwoch für ein Ehepaar aus Schäftlarn einen unschönen, aber dennoch glimpflichen Ausgang genommen. Gegen 18 Uhr fuhr eine 47-jährige Frau mit ihrem 49-jährigen Ehemann in einer zweispännigen Kutsche auf einem Feldweg zwischen Hohenschäftlarn und Baierbrunn. Die 47-Jährige, die auf dem Kutschbock saß und das Gespann lenkte, wollte die beiden eingespannten Ponys zum Galoppieren bringen. Kurz darauf landete die Kutsche jedoch mit dem vorderen rechten Rad in einem Schlagloch. Dadurch brach die Blattfeder und das Gefährt kam nach rechts vom Feldweg ab. Die Kutsche neigte sich dabei so weit, dass das Ehepaar vom Wagen stürzte. Die beiden Ponys liefen weiter, konnten aber mehrere Kilometer entfernt unverletzt auf der Bundesstraße 11 gestoppt werden. Der Verkehr war nach Polizeiangaben nicht gefährdet. Während der Mann unverletzt blieb, wurde seine Frau bei dem Sturz leicht verletzt und in einem Münchner Klinikum behandelt.