Der defekte Akku eines E-Bikes hat am Mittwoch in der Birkenstraße in Penzberg fast einen Wohnungsbrand verursacht. Gegen 12.45 Uhr mittags bemerkte eine Bewohnerin des Einfamilienhauses die schrillen Töne eines Rauchmelders. Nachdem sie sich im Treppenhaus auf Spurensuche begeben hatte, nahm sie im Erdgeschoss deutlichen Brandgeruch wahr. Die herbeigerufene Feuerwehr verschaffte sich über ein Fenster Zugang zu der verlassenen Wohnung. In den komplett verrauchten Räumen entdeckten die Einsatzkräften einen vor sich hin kokelnden Fahrradakku, der auch das daneben stehende Holzkästchen fast schon in Brand gesetzt hatte. Der später verständigte Wohnungseigentümer gab an, den Akku schon seit zwei Wochen in der Wohnung aufbewahrt zu haben, weil dieser nach einem Ladevorgang keine Kraft mehr übertragen hatte.