7. August 2018, 21:58 Uhr Aus dem Polizeibericht Festnahme wegen versuchten Mordes

Am Montag hat die Polizei einen 25-jährigen Mann in Geretsried festnehmen können, der seit Ende Juli wegen versuchten Mordes zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Beamten soll der 25-Jährige, ein Asylbewerber mit afghanischer Staatsangehörigkeit, am 29. Juli in einem Zimmer der Gemeinschaftsunterkunft in Geretsried seine schwangere Ehefrau angegriffen, geschlagen und so lange gewürgt haben, bis diese bewusstlos war. Weil Dritte hinzukamen, habe der Mann von seinem Opfer abgelassen, "bevor es zum Äußersten kam", wie die Beamten in ihrem Bericht mitteilen. Der Mann habe daraufhin die Unterkunft verlassen und sei seither unauffindbar gewesen. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II führte das zuständige Fachkommissariat K1 der Kriminalpolizei Weilheim die Ermittlungen in dem Fall. Der Ermittlungsrichter hatte nach der Tat einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den dringend tatverdächtigen 25-Jährigen erlassen. Doch erst am Montag konnte der Gesuchte schließlich von Beamten der Operativen Ergänzungsdienste (OED) Weilheim in Geretsried festgenommen werden. Am Dienstag wurde der Tatverdächtige schließlich zur Eröffnung des Haftbefehls dem Ermittlungsrichter vorgeführt und kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ehefrau habe sich der Polizei zufolge inzwischen von ihren Verletzungen erholen können.