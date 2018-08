8. August 2018, 21:51 Uhr Aus dem Polizeibericht Festnahme nach Graffiti an S-Bahn

Die Polizei hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen 18-jährigen Mann aus Krailling festgenommen, der mutmaßlich half, eine S-Bahn mit Graffiti zu besprühen und damit einen Schaden von etwa 3000 Euro verursacht hat. Den Haupttäter suchen die Beamten indes noch. Dem Polizeibericht zufolge hatte ein Wolfratshauser gemeldet, dass eine dunkel gekleidete Person mit einer Sprühdose zwischen den Bahngebäuden verschwunden war. Eine weitere Person habe Schmiere gestanden. Der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn hatte daraufhin ein etwa zwei mal ein Meter großes Graffiti an einem Zug entdeckt. Der 18-Jährige, den der Sicherheitsdienst in der Nähe aufgriff, führte ein Notizbuch mit ähnlichen Aufzeichnungen wie das Graffiti mit sich. Gegen ihn wird nun ermittelt.