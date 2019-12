Zwei Autofahrer hat die Wolfratshauser Polizei am Sonntag nach Kontrollen aus dem Verkehr ziehen müssen. Bei einer 20-Jährigen aus Berg ergab ein Alkoholtest einen Wert von 0,5 Promille. Sie erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. Der 24-jährige Fahrer eines Kastenwagens wiederum gab zu, am Abend zuvor einen Joint geraucht zu haben. Sein Bluttestergebnis steht noch aus.