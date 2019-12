Ein Exhibitionist hat am vergangenen Montag nachts eine junge Frau in Wolfratshausen belästigt. Die 25-Jährige aus Regensburg ging nach Polizeiangaben um 22.10 Uhr am Steghiaslweg spazieren. Dort näherte sich ihr ein unbekannter Mann. Er streifte sie an der Schulter. Dabei bemerkte die Regensburgerin, dass er sein Glied in der Hand hielt und an ihm manipulierte. Wie im Polizeibericht mitgeteilt wird, sei die junge Frau sofort weggerannt und habe sich in ein Gasthaus geflüchtet. Der Mann sei ihr nicht gefolgt.

Im Anschluss verständigte die 25-Jährige die Polizei. Die Fahndung nach dem Täter verlief allerdings ergebnislos. Deshalb bittet die Polizeiinspektion Wolfratshausen die Bürger um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 08171/42110.

Die Beschreibung des unbekannten Mannes: etwa 1,80 Meter groß, 40 bis 55 Jahre alt, ungepflegte Erscheinung, normale Statur. Er trug in dieser Nacht zur Tatzeit einen braunen Anorak und eine Kopfbedeckung.