26. Juli 2019, 22:23 Uhr Aus dem Polizeibericht Exhibitionist an der Isar

Ein Exhibitionist hat sich am Donnerstag gegen 16.40 Uhr an der Isar nahe des Moraltplatzes in Bad Tölz herumgetrieben. Eine Zeugin meldete der Polizei, dass der Mann sich entblößt, an seinem Geschlechtsteil manipuliert und immer wieder in ihre Richtung gesehen habe. Bei der Suche im Umfeld des Festplatzes trafen die Polizeibeamten auf einen 50 Jahre alten Tölzer, den sie laut Bericht eindeutig als Täter identifizieren konnten.