31. Januar 2019, 22:08 Uhr Aus dem Polizeibericht 100 000 Euro Schaden nach Brand in Bad Tölz

Beim Brand eines Bauernhofs im Tölzer Ortsteil Ratzenwinkl am Mittwoch sind laut Polizei weder Menschen noch Tiere verletzt worden. Allerdings hat das Feuer einen Sachschaden von etwa 100 000 Euro angerichtet. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei berichtet, ist am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr der Notruf bei der Integrierten Leitstelle eingegangen. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits ein Garagen- und Werkstattgebäude des Anwesens in Flammen. Eine Scheune in unmittelbarer Nähe wurde durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. "Durch das schnelle und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf das in der Nähe befindliche Wohnhaus verhindert werden", heißt es im Polizeibericht. Weil die genauen Umstände und die Ursache des Großbrandes zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar sind, müssen nun Spezialisten ans Werk. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim wertet die Spuren auf dem Anwesen aus.