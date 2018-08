26. August 2018, 21:51 Uhr Aus dem Polizeibericht 40 000 Euro Sachschaden nach Kollision in Münsing

Ohne Verletzungen bei den Beteiligten, aber ein hoher Sachschaden von insgesamt rund 40 000 Euro: Das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag in der Gemeinde Münsing ereignete. Der Polizei zufolge ist an diesem Tag ein 26-jähriger Münsinger gegen 17 Uhr mit seinem Auto von Münsing in Richtung Meilenberg gefahren. Währenddessen geriet er allerdings zu weit nach links auf der Fahrbahn. Just in diesem Moment kam ihm ein 32-jähriger Mann aus Garmisch mit dem Auto entgegen. Dieser konnte offenbar nicht mehr ausweichen, so dass die beiden kollidierten.