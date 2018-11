21. November 2018, 22:09 Uhr Aus dem Polizeibericht Eingeschlafen, ohne Taxifahrer zu bezahlen

Ein 40 Jahre alter Taxifahrer ist von seinem Fahrgast am Dienstag ohne Geld stehen gelassen worden. Der Taxifahrer brachte den 50-Jährigen gegen 18 Uhr zu seiner Wohnung in der Münchner Straße. Weil der Wolfratshauser nicht ausreichend Bargeld dabei hatte, wollte er das Geld aus seiner Wohnung holen, während der Taxifahrer draußen wartete. Doch der Mann kam nicht wieder. Anstatt die vereinbarten 65 Euro nach draußen zu bringen, übermannte den Fahrgast offensichtlich die Müdigkeit und er schlief ein. Gegenüber einer Streife der Polizeiinspektion Wolfratshausen sagte der Taxifahrer, dass er seinem Fahrgast keine böse Absicht unterstelle. Dieser sei derart betrunken gewesen, dass er eine Betrugsabsicht ausschließe und die plötzliche Müdigkeit dem Alkohol zuschreibe. Der 50-Jährige bekam die Gelegenheit, den Betrag am nächsten Tag zu begleichen. Andernfalls erwarte ihn eine Anzeige, berichtet die Polizei.