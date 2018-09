30. September 2018, 22:04 Uhr Aus dem Polizeibericht Eine Verletzte und 18 000 Euro Schaden

Verletzungen am linken Arm hat sich eine 29 Jahre alte Autofahrerin aus Bad Tölz bei einem Zusammenstoß auf der Pfaffenrieder Straße in Wolfratshausen zugezogen. Laut Polizei bog die Frau am Freitag gegen 13.30 Uhr nach links auf den Hans-Urmiller-Ring ab, übersah dabei jedoch das Auto einer 54-jährigen Geretsriederin. Die Tölzerin wurde in die Kreisklinik Wolfratshausen gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 18 000 Euro an.