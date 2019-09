Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Sonntag in ein Boot eingebrochen, das am Höhenweg in Münsing abgestellt war. Laut Polizeibericht entwendete er keine Wertgegenstände, hinterließ aber Spuren. Den Tatort hatte er vermutlich auf einem gestohlenen Fahrrad angesteuert. Dieses wurde neben dem Boot am Höhenweg aufgefunden und sichergestellt. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.