16. April 2019, 21:58 Uhr Aus dem Polizeibericht Drei Verletzte bei Unfall auf der B 13

Drei teils schwer verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 44 000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Gaißach ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein 74-jähriger Mann aus Gmund mittags gegen 12.10 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße 13 von Bad Tölz kommend in Richtung Lenggries unterwegs. Am ersten Parkplatz in seiner Fahrtrichtung fuhr der Gmunder laut Polizeibericht raus, durch den Parkplatz durch und am anderen Ende wieder auf die Fahrbahn. Hierbei missachtete der Mann beim Einfahren in den fließenden Verkehr allerdings die Vorfahrt. Er kollidierte mit dem Fahrzeug eines 19-jährigen Lenggriesers, der in dieselbe Richtung wollte wie der Gmunder. Bei dem Zusammenstoß wurde der Lenggrieser schwer verletzt und musste den Beamten zufolge mit dem Hubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen werden. Der Unfallverursacher und seine Ehefrau, die als Beifahrerin mit im Wagen saß, wurden ebenfalls verletzt und wurden mit dem Rettungswagen in die Asklepios Stadtklinik nach Tölz gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Umleitung respektive die Verkehrslenkung übernahm die Freiwillige Feuerwehr Gaißach.