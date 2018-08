26. August 2018, 21:51 Uhr Aus dem Polizeibericht Drei Unfälle durch Aquaplaning auf der A 95

Gleich drei Unfälle haben sich am Freitagabend auf der Garmischer Autobahn ereignet. Der Grund laut Polizei: widrige Witterungsverhältnisse und nicht angepasste Geschwindigkeiten. Zwar forderte nur einer der Unfälle leichte Verletzungen. Doch die Sachschäden sind enorm: Insgesamt rechnet die Polizei mit 41 000 bis 45 000 Euro. Laut Polizeibericht verlor ein 41-jähriger Penzberger gegen 18 Uhr im Gemeindebereich Icking auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit dem Heck gegen die Leitplanke. Von dort wurde das Auto auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Ein 64-jähriger Ingolstädter konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit seinem Auto in die linke Fahrzeugseite des Penzbergers. Der Schaden: 10 000 bis 15 000 Euro. Rund 75 Minuten später prallte ein 40-jähriger Münchner mit seinem Auto zwischen den Anschlussstellen Seeshaupt und Penzberg in die Mittelschutzplanke, nachdem er ins Schleudern geraten war. Das Fahrzeug wurde dabei stark deformiert, es entstand ein Sachschaden von insgesamt 6000 Euro. Eine Stunde später kam es an fast der gleichen Stelle erneut zu einem Unfall. Ein 22-jähriger Penzberger kam auf der regennassen Überholspur von der Fahrbahn ab, schleuderte die Böschung hinunter und prallte gegen einen Baum. Die beiden Insassen trugen leichte Prellungen und Schürfwunden davon. Den Sachschaden schätzen die Beamten hier auf etwa 25000 Euro.