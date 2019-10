In Lenggries treibt ein Fahrraddieb sein Unwesen. Wie die Polizei mitteilt, wurde am vergangenen Montag aus einem Fahrradkeller in der Sonnleitenstraße ein schwarz-blaues Mountainbike geklaut. Das Fahrrad war an der vorderen Scheibenbremse mit einem Motorradschloss abgesperrt. Dieses hat der Dieb offenbar geknackt und ebenfalls mitgenommen. Am Tatort war es jedenfalls nicht mehr auffindbar. Noch haben die Ermittler keine Spur zum Täter. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben 300 Euro.