10. September 2018, 22:29 Uhr Aus dem Polizeibericht Betrunkener bleibt auf Marktstraße liegen

Die Meldung, die in der Nacht zum Sonntag bei der Einsatzzentrale der Polizei einging, klang dramatisch: "Mann und Frau liegen in der Marktstraße, Mann blutet aus Ohr, ist vermutlich tot." Eine Streife der Polizeiinspektion Bad Tölz fand dann die beiden schnell in der Marktstraße. Laut Bericht stellte es sich jedoch bald heraus, dass die "am Boden liegende" Frau selbst die Polizei alarmiert hatte. Demnach war die 55-jährige Tölzerin mit ihrem Begleiter, einem 57-Jährigen aus Kreuth, zu Fuß in der Stadt unterwegs, als dieser stürzte, liegen blieb und zunächst nicht mehr ansprechbar war. Ursächlich für den Sturz dürfte laut Bericht die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Beide wurden ins Tölzer Krankenhaus gebracht.