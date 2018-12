12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Aus dem Polizeibericht Betrüger fälscht Überweisungsträger

Mit einer gefälschten Unterschrift auf einem Überweisungsträger hat ein Betrüger versucht, von einem 32-jährigen Mann aus Schäftlarn 500 Euro zu erbeuten. Wie die Wolfratshauser Polizei berichtet, hat der bislang unbekannte Täter den Überweisungsträger mit der Post an eine Wolfratshauser Bank geschickt. Diese sollte dann die Überweisung von 500 Euro an ein Konto in den Niederlanden veranlassen. Laut Polizei erkannten die Bankangestellten die Unterschrift jedoch als Fälschung, sodass schließlich keine Transaktion veranlasst und die Polizei eingeschaltet wurde. Dem Schäftlarner entstand durch die Aufmerksamkeit des Bankpersonals kein Schaden. Die Wolfratshauser Inspektion ermittelt wegen Versuchten Überweisungsbetrugs und lässt derzeit Briefumschlag und Überweisungsträger auf Spuren untersuchen.