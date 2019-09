Die Autobahn A 95 war am Samstagmorgen in Richtung München für etwa 20 Minuten gesperrt. Grund war ein Baum, der am Ende des Baustellenbereichs auf die Fahrbahn gestürzt war. Er war laut Polizei gegen 5.15 Uhr umgefallen. Regen und Wind hatten ihn offenbar entwurzelt. Ein unbeladener Tanklaster konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Baum. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Beuerberg räumte die Fahrbahn wieder frei. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 5000 Euro.