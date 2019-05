30. Mai 2019, 22:09 Uhr Aus dem Polizeibericht Bauer fährt Strommasten um

Ein Landwirt hat am Mittwochabend mit seinem Traktor einen partiellen Stromausfall im Gemeindegebiet von Egling verursacht. Der 55-Jährige mähte gerade ein Feld. Gegen 18 Uhr touchierte er dabei mit seinem Anhänger einen Strommast. Dieser fiel nach Polizeiangabe dadurch um. Durch den Unfall kam es zu einem Kurzschluss an der Hochspannungsleitung. Ein Strom-Notdienst des örtlichen Netzbetreibers klemmte die Leitung ab. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Laut Feuerwehr wurde der Traktorfahrer aber vorsorglich an der Unfallstelle vom Notarzt untersucht.