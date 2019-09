Zunächst hat ein Anwohner einen lauten Knall in der Bairawieser Straße gehört, dann sah der 31-Jährige eine riesige Wasserfontäne, die bis zum zweiten Obergeschoss reichte. Laut Polizei haben die starken Regenfälle am Sonntag eine Baustelle in Tölz so unterspült, dass ein Bagger-Fräskopf in eine vier Meter tiefe Baugrube rutschte. Dabei schlug der Fräskopf auf das Absperrventil einer Trinkwasserleitung, und eine Wasserfontäne schoss empor. Die Stadtwerke stellten das Wasser ab, die Baustelle wurde gesichert.