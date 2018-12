23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Aus dem Polizeibericht Autofahrer kollidiert mit Paketzusteller

Ein Paketzusteller war am Samstag in Ascholding in einen Verkehrsunfall verwickelt. Keiner der Beteiligten wurde verletzt, allerdings entstand nach Angaben der Polizei ein hoher Sachschaden, nämlich im fünfstelligen Bereich. Ob die Pakete des Zustellers zu Schaden kamen oder unversehrt zu Weihnachten bei den Empfängern landen werden, teilt die Polizei jedoch nicht mit. Laut den Beamten war gegen 14.30 Uhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Holzkirchen auf der Ortsdurchgangsstraße unterwegs. An der Kreuzung zur ST 2072 wollte er diese überqueren. Der 23- jährige Postzusteller aus München befand sich zur selben Zeit auf der vorfahrtsberechtigten Staatsstraße Richtung Egling. Der Holzkirchner missachtete die Vorfahrt und kollidierte so mit dem Lieferwagen des Paketzustellers.