5. September 2018, 21:59 Uhr Aus dem Polizeibericht Auto übersehen: Zwei Verletzte, hoher Schaden

Weil ein 77-jähriger Geretsrieder am Dienstag beim Linksabbiegen das Auto einer 39-jährigen Geretsriederin übersehen hat, endete der folgende Zusammenstoß für beide mit leichten Verletzungen. Insgesamt soll ein Sachschaden von etwa 18 000 Euro an den Fahrzeugen entstanden sein. Nach Angaben der Polizei wollte der 77-Jährige gegen 11.20 Uhr mit seinem Auto von der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Geretsried nach links in die Staatsstraße 2369 einbiegen. Dabei bemerkte er das von links kommende, bevorrechtigte Fahrzeug der 39-Jährigen nicht und erfasste deshalb mit der Front seines Autos die rechte Seite des anderen. Die Geretsriederin geriet dadurch auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und kam erst nach etwa 100 Metern zum Stehen. Die Fahrerin kam ins Krankenhaus, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war eine Stunde lang gesperrt. Die Absicherung übernahm die Freiwillige Feuerwehr Geretsried.