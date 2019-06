12. Juni 2019, 21:48 Uhr Aus dem Polizeibericht Auto touchiert Laster: Fahrer verletzt

Ein Verletzter, ein geschrottetes Auto und Stau mitten im Berufsverkehr, weil die Staatsstraße 2072 für eine halbe Stunde komplett gesperrt werden musste: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen nahe Einöd ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war ein 20-jähriger Tölzer gegen 7.20 Uhr auf der Straße Richtung Norden unterwegs. In Einöd kam ihm ein 48-jähriger Geretsrieder mit einem Lastwagen entgegen. In einer leichten Kurve geriet der Tölzer mit dem linken vorderen Radkasten seines Fahrzeugs in den hinteren linken Radkasten des Sattelaufliegers. Dabei wurde der Tölzer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto wurde auf der gesamten linken Seite stark beschädigt, die Polizei geht von einem Totalschaden in Höhe von 3000 Euro aus. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.