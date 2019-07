16. Juli 2019, 22:31 Uhr Aus dem Polizeibericht Auto gerät in Brand: 20 000 Euro Schaden

Die Polizei vermutet einen technischen Defekt des Motors als Grund, warum am Montagnachmittag ein Fahrzeug auf der Garmischer Autobahn in Flammen aufging und ausbrannte. Personen wurden nicht verletzt, allerdings beziffern die Beamten den Sachschaden auf 20 150 Euro. Wie die Polizei meldet, war ein 42-jähriger Münchner gegen 16.20 Uhr auf der A 95 in Richtung München unterwegs. Im Baustellenbereich des Autobahndreiecks bei Starnberg verlor sein Wagen an Leistung, Rauch qualmte aus dem Motorraum. Der Mann konnte das Fahrzeug noch im abgetrennten Baustellenbereich abstellen und es verlassen, bevor der Pkw in Flammen aufging. Während der Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Richtung München und der von Starnberg kommende Zubringer für eine halbe Stunde gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr weitere 45 Minuten nur einspurig am Unfallort vorbeigeleitet werden.