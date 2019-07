11. Juli 2019, 22:08 Uhr Aus dem Polizeibericht A 95: Zwei Verletzte und 42 000 Euro Schaden

Zwei Verletzte, ein Sachschaden von etwa 42 000 Euro und eine Vollsperrung der A 95 für eine halbe Stunde: Das ist die Bilanz eines Autounfalls der sich am Donnerstagmorgen nahe der Anschlussstelle Murnau/Kochel ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 49-jähriger Murnauer kurz nach 8 Uhr die Anschlussstelle in Richtung München. Auf der Beschleunigungsspur fuhr ein Kipper vor ihm. Der Murnauer zog nach links, um den Kipper zu überholen, übersah jedoch das Auto eines 25-Jährigen aus Garmisch-Partenkirchen, der bereits auf der linken Spur fuhr. Dieser konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und fuhr dem Murnauer ins Heck. Dessen Fahrzeug wurde zunächst an die Mittelleitplanke gedrückt und schleuderte anschließend in den Grünstreifen. Das Auto des 25-Jährigen war durch die Kollision nicht mehr lenkbar, weshalb es in die Schutzplanke krachte. Beide Fahrer wurden verletzt. Nach der Vollsperrung musste der Verkehr noch etwa eine Stunde lang einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.