Ein 19 Jahre alter Geretsrieder ist bei einem Unfall am Mittwochmittag ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann mit seinem Auto gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße TÖL 7 von Bad Tölz nach Königsdorf unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve bei der Abzweigung nach Rothenrain die Kontrolle über den Wagen verlor. Er geriet nach rechts aufs Bankette, versuchte gegenzusteuern und kam dabei nach links von der Straße ab. Sein Fahrzeug überschlug sich mehrere Male, ehe es gegen einen Baum prallte. Dabei zog sich der 19-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die genaue Ursache für das tragische Unglück ist nach den aktuellen Ermittlungen noch unbekannt. Bislang sieht es so aus, dass niemand sonst daran beteiligt war. Die Kreisstraße musste für die Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren insgesamt 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oberfischbach und Königsdorf, der Rettungsdienste und der Polizei.