27. Juni 2019, 22:03 Uhr Aus dem Polizeibericht 19-Jähriger findet Waffe auf Radweg

Einen ungewöhnlichen Fund hat ein 19-jähriger Geretsrieder am Mittwoch in Waldram gemacht: Am Radweg am Isarkanal stieß er auf den Lauf einer Langwaffe. Die Polizei konnte den letzten Eigentümer jedoch nicht mehr ausfindig machen: Der Waffenlauf war völlig verrostet und ohne Kennzeichnungen.