Sechs Anträge in Sachen Klima. Man könnte angesichts dieser Flut von elektronischem Papier, das die Rathausverwaltung vor der Stadtratssitzung in Penzberg erreicht hat, schon von einem Hype sprechen. Allein fünf Anträge stellte die Fraktion der Grünen. Aber auch die Bürger für Penzberg (BfP) wollen dieses Thema, das die Menschen rund um den Globus bewegt, nicht unkommentiert links liegen lassen. Die Vereinigung geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie bietet den bereits volljährigen Organisatoren der Penzberger "Fridays for Future"-Demos, Jakob Ohage, Hannah Hoffmann und Lukas Bogner, einen Listenplatz für die Stadtratsliste bei der Kommunalwahl 2020 - und zwar unter den ersten zehn.

Einige der "Fridays for Future"- Organisatoren hatten sich im Sitzungssaal eingefunden, galt es doch in Erfahrung zu bringen, ob der Stadtrat über die gestellten Forderungen wie etwa die Ausrufung des Klimanotstands berät, wie von Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD) bei der jüngsten Demo auf dem Stadtplatz angekündigt. Zehetner bot den jungen Aktivisten erneut an, dass sie ihre Ideen in puncto Klimawandel mit dem städtischen Klimaschutzbeauftragten Andreas Wowra besprechen könnten. Die Ergebnisse dieser Treffen würden im Stadtrat Gehör finden.

Bis es soweit ist, muss sich das Gremium zuerst mit den Anträgen von BfP und Grünen auseinandersetzen. Schon im November 2012 hatten die BfP einen Antrag zur Umsetzung der Energiewende samt konkreten Maßnahmenplan gestellt. Ohne Erfolg. Eine Stadtratsmehrheit stimmte dagegen. Nun, da "Climate Justice" in aller Munde ist, wagen die BfP einen zweiten Vorstoß. Bei künftigen Entscheidungen der Stadt Penzberg sollen auch die Belange des Klima-, Natur- und Umweltschutzes umfassend berücksichtigt werden, ist in dem neuen Antrag zu lesen. Während sich die freitags protestierende Jugend einen Vollzeit-Kimaschutzbeauftragten wünscht, geht die Fraktion noch einen Schritt weiter: Sie fordert ein eigenes Referat "Klima-, Natur- und Umweltschutz" im Rathaus. Ferner solle die Stadt die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Mietshäusern mit der Anwendung von geförderten Mieterstrommodellen prüfen wie auch die Frage, ob die Errichtung von privaten PV-Anlagen mit einem angemessenen Zuschuss je Gebäude unterstützt werden könnte.

Umfassender sind die Anträge, die Grünen-Fraktionschefin Kerstin Engel einbrachte und die Geschäftsleiter Roman Reis "sehr zeitnah" abarbeiten möchte, da die Wünsche auch Kosten nach sich ziehen und daher relevant für die Haushaltsberatungen seien.

In dem Paket geht es etwa um die Förderung der Biodiversität im Stadtgebiet, worunter die Reduzierung des Flächenverbrauchs ebenso fällt wie eine verpflichtende Dachbegrünung auf Flach- und Pultdächern oder die Vernetzung städtischer Grünflächen (Biotop-Verbund). Ein weiterer Antrag trägt den Titel "Aktiver Klimaschutz" und beschäftigt sich unter anderem mit dem Ausbau des Radwegenetzes. Des Weiteren fordern die Grünen einen klimafreundlichen Baustandard. Auch sollen Veranstaltungen umweltfreundlich gestaltet werden. Geht es nach den Grünen, wird es künftig weder beim Volksfest noch an Silvester ein Feuerwerk in Penzberg geben. Dieses soll von einer Lasershow ersetzt werden.