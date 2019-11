Alexander Lachmuth lässt nicht locker. Obschon der Bauausschuss des Penzberger Stadtrats im September die Ansiedlung von Lachmuths Landschafts- und Gartenbaubetrieb auf dem Areal des ehemaligen Pumpwerks in Maxkron ablehnte, lag dem Ausschuss im November ein Bauantrag für die Bestandsgebäude vor. Dem Unternehmer geht es um die Sicherung des Geländes und der darauf befindlichen Bauwerke. Erneut lehnte der Bauausschuss das Ansinnen des Antragstellers ab. Da es sich nicht um ein privilegiertes Bauvorhaben handelt - und nur solche sind im Außenbereich erlaubt -, könne die Stadt keine Genehmigung erteilen, sagte Stadtbaumeister Justus Klement.

Das ehemalige Pumpwerk an der Loisach bei Maxkron versorgte von 1951 an fast 20 Jahre lang das damalige Bundesbahnkraftwerk in Penzberg mit Kühlwasser. Mit der Stilllegung des Kraftwerks verlor die Anlage ihren Zweck. Seitdem dämmert sie im Dornröschenschlaf vor sich hin. Allerdings hat der Zahn der Zeit den Gebäuden zugesetzt.

Um das Areal nutzen zu können, müsste ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Bauausschuss hatte dies mit den Stimmen von SPD, Grünen und CSU mehrheitlich abgelehnt, weil an dieser Stelle kein Gewerbegebiet entstehen soll. Der Antrag sah vor, den Turm zu erhalten, die 57 Meter lange Halle als Lager- und Betriebsgebäude neu aufzubauen und den Rest abzubrechen. Ferner sollten kleinere Hallen und Nebengebäude entstehen, im westlichen Bereich ein Stellplatz für Lastwagen und andere Fahrzeuge sowie zur Staatsstraße hin ein Feld für die Aufzucht von Bäumen und Sträuchern samt bepflanztem Lärmschutzwall.

In seinem neuen Antrag ging es Lachmuth darum, die Ruine zu sichern und vor dem weiteren Verfall zu schützen. Die Halle sollte mit Spanplatten und ähnlichem verbarrikadiert werden, um Unbefugten den Zutritt zu verwehren. Auch sollte das eingestürzte Dach ersetzt werden.

Laut Klement ist das Grundstück des ehemaligen Pumpwerks im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Hofstelle, Brache und naturnaher Wald festgesetzt. Alle Arbeiten dort würden einen Eingriff in den Naturschutz bedeuten. Auch könne sich der Antragsteller nicht auf den entsprechenden Paragrafen für Bauen im Außenbereich nach dem Baugesetzbuch berufen. Die letzte Nutzung des Areals liege sieben Jahre zurück. Anfang der 1980er-Jahre habe es mal eine Baugenehmigung gegeben. All dies könne nicht für eine Ausnahme herangezogen werden. "Es gibt kein existierendes Baurecht, auf dem eine Genehmigung fußen könnte", sagte der Stadtbaumeister.

Zum Ärger der Nachbarn hatte Lachmuth auf dem Grundstück mit dem Fällen von Bäumen und dem Auffüllen des Geländes begonnen. Weil sich viele besorgte Bürger im Rathaus gemeldet hatten, hatte die Stadt dies an das Landratsamt Weilheim-Schongau weitergegeben. Die Kreisbehörde handelte prompt und erließ eine Anordnung, die den Garten- und Landschaftsbauer auffordert, unverzüglich alle Arbeiten einzustellen. Ansonsten droht ihm ein Zwangsgeld in Höhe von 3000 Euro. Das Landratsamt hatte am 22. Oktober bei einer Baukontrolle festgestellt, dass unter anderem auf mehr als 500 Quadratmeter aufgefüllt wurde. An anderer Stelle wurde die Fläche um mehr als zwei Meter abgegraben. "Ich bin froh, dass das Landratsamt unsere Meinung teilt. Es wird in Maxkron kein Gewerbegebiet geben", kommentierte Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD).