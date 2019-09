Artikel per E-Mail versenden

Das Landratsamt in Bad Tölz sucht derzeit Kandidaten, die am Verwaltungsgericht München gerne als eheamtliche Richter tätig werden wollen. Dabei geht es um die Amtsperiode vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2025. Im Herbst werden die entsprechenden Laienrichter gewählt. Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen darf dafür eine Vorschlagsliste mit insgesamt 20 Personen erarbeiten. Ein eingerichteter Wahlausschuss beim Verwaltungsgericht München trifft dann die Entscheidung, wer letztlich berufen wird.

Bürger aus dem Landkreis, die sich für ein solches Ehrenamt interessieren, können sich beim Landratsamt melden. Zusammen mit den Berufsrichtern obliegt den ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern die Urteilsfindung in Verwaltungsprozessen vor dem Verwaltungsgericht München. Für die verantwortungsvolle Aufgabe nennt das Landratsamt als Voraussetzung deshalb eine in hohem Maße ausgeprägte Unparteilichkeit, dazu Selbständigkeit und Reife des Urteils, aber auch eine gute gesundheitliche Konstitution und die Bereitschaft zur Teilnahme an Gerichtssitzungen.

Das Ehrenamt ist an einige Bedingungen geknüpft: Wer Hilfsrichter werden möchte, muss die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sollte das 25. Lebensjahr vollendet haben und einen Wohnsitz im Regierungsbezirk Oberbayern haben. Nicht bewerben können sich unter anderem Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes, Rechtsanwälte, Richter und Notare. Des Weiteren können auch Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit nicht gewählt werden.

Ausführliche Informationen bietet zudem die Broschüre "Richterliches Ehrenamt beim Verwaltungsgericht". Diese kann man über die Webseite www.vgh.bayern.de herunterladen. Das Bewerbungsformular ist unter www.lra-toelz.de zu finden. Dieses muss bis spätestens 18. September 2019 unterschrieben beim Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen, Abteilung 3, Prof.-Max-Lange-Platz 1 in 83646 Bad Tölz eingereicht werden. Telefonische Auskünfte unter 08041 / 505 387.