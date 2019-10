Ein 23-Jähriger, der einem Passanten am Tölzer Isarkai sein Handy geraubt und Polizisten daran gehindert hat, die Personalien seiner Bekannten aufzunehmen, ist vor dem Landgericht München II zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung des drogenabhängigen Mannes in einer Entziehungsanstalt an. Nachdem die Bekannte des 23-Jährigen Ende August 2018 am Oberen Griesfeld mit ihrem Auto einen Unfall verursacht hatte, mischte sich ihr Bekannter ein, worauf die Situation eskalierte. Er spuckte den Beamten vor die Füße, beleidigte und bedrohte sie. Zudem griff er einen Polizisten an. Als die Beamten den 23-Jährigen zu ihrem Dienstfahrzeug bringen wollten, hat die Einzelhandelskauffrau nach Überzeugung des Gerichts versucht, den Angeklagten zu befreien. Die 24-Jährige wurde wegen versuchter Gefangenenbefreiung zu einer Geldstrafe in Höhe von 3640 Euro (140 Tagessätze á 26 Euro) verurteilt.