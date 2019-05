28. Mai 2019, 16:56 Uhr Aus dem Landgericht Hitziger Heizungsstreit

Weil eine Hackschnitzelanlage in einer Schule angeblich nicht wirtschaftlich zu betreiben ist, landet der langjährige Streit mit dem Unternehmen vor Gericht. Sollte die Mediation scheitern, fällt ein Urteil.

Von Benjamin Engel

Die jahrelangen Auseinandersetzungen um eine angeblich ineffektive Heizungsanlage an einer Schule im Landkreis erinnern an ein zerrüttetes Eheverhältnis. "Kläger" und "Beklagte" in einer Güteverhandlung vor dem Landgericht München I fallen sich am Dienstag teils hitzig ins Wort und lassen sich kaum ausreden. Der Verteidiger des beklagten Heizungsbauunternehmens, Ekkehart Heberlein, spricht von einer "enttäuschten Liebe" bei einem als "Repräsentationsobjekt" gedachten Projekt. Während der eineinhalbstündigen Verhandlung fällt es Richterin Julia Baumgärtel schwer, die hochkochenden Emotionen abzukühlen. Sie gibt den Verfahrensbeteiligten noch drei Wochen Zeit, um sich auf ein Mediationsverfahren zu verständigen. Sonst fällt ein Urteil.

Im Kern wirft der Verein der Schule und des Internats Reichersbeuern dem Unternehmen aus dem Landkreis München vor, dass die Hackschnitzelanlage für sechs Gebäude nicht wirtschaftlich zu betreiben ist. "Unsere Priorität wäre, den Leistungsverlust in den Griff zu bekommen", erklärt Markus Wrba, Verteidiger des Schulvereins. Die Rohrleitungen zu den Gebäuden seien so schlecht isoliert, dass viel Wärme verloren gehe. Zur Kostenberechnung werde aber die Temperatur an der Heizungszentrale gemessen. Damit die zahle die Schule drauf. Außerdem falle die Hackschnitzelanlage regelmäßig nach Störungen aus. Doch ein vertraglich vereinbarter Notkessel fehle. Jetzt wolle der Verein wissen, ob es eine kostenverträgliche Lösung gebe, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Darüber hinaus bemängelt die Schule, dass der Behälter für die angelieferten Hackschnitzel viel zu klein ist. Laut Wrba müsse der Schul-Hausmeister während seiner Arbeitszeit ständig nachfüllen und laufend Störungen beheben. Der Zeitaufwand sei anfangs gar nicht erfasst worden. Für dessen Mehrarbeit von Januar 2015 bis März 2016 fordert die Schule von dem Heizungsbauunternehmen knapp 3000 Euro. Außerdem habe das Unternehmen den Hausmeister zu Beginn ohne Kenntnis der Schule angestellt. Daher müsse das Unternehmen mit diesem jetzt ein Dienstleistungsvertrag schließen.

Der Zwist muss wohl schon bald nach Fertigstellung der Heizungsanlage vor fünf Jahren hochgekocht sein. Wie der Verteidiger des beklagten Unternehmens darstellt, habe es laufend Gespräche gegeben. "Das hat zu nichts geführt", schildert Heberlein. Es sei immer um die Frage gegangen, wer was bezahle und mache. Auf Wunsch der Schule habe das Unternehmen die Heizzentrale an einem anderen Standort verlegt. Dort funktioniere das Nachfüllen mit den Hackschnitzeln aber nicht wie ursprünglich geplant. Um weiteren Streit zu vermeiden, habe das Unternehmen schließlich den Hausmeister der Schule auf geringfügiger Basis für das Nachfüllen der Hackschnitzel angestellt. Doch dieser sei von den "Klägern" gezwungen worden, den Vertrag wieder zu kündigen. Jetzt wäre es dem beklagten Unternehmen laut Heberlein am liebsten, wenn die Schule die Anlage zum Buchwert kaufen würde. Für den Schulverein kommt dies aus Sicht des Vorsitzenden Florian Trinkl wirtschaftlich nicht infrage. Die Leitungen der Anlage seien so schlecht isoliert, dass an deren Ende wesentlich weniger Wärme ankomme. "Wir wollen die Rohre nicht übernehmen", sagt er. "Die kann man wegschmeißen." Damit wolle der Verein nichts zu schaffen haben. Doch schon darüber, wie viel Wärme eigentlich verloren geht, sind sich beide Seiten nicht einig.

Ob eine einvernehmliche Lösung möglich ist, erscheint mehr als fraglich. Denn nach eineinhalb Stunden Verhandlung beklagt der Verteidiger des Heizungsbauunternehmens, dass die Schule ihre Rechnungen nicht voll bezahle. Nur wenn das nachgezahlt werde, stimme er einem Gütetermin zu, fordert Heberlein. Die Antwort des Schulvereinsvorsitzenden Trinkl: Es werde nur das beglichen, was als geschuldet angesehen werde. "So macht das keinen Sinn", schloss Richterin Baumgärtel.