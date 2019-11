Die Stadt Wolfratshausen hat im Mai 2017 den Deutschen Flößertag abgehalten und etwa 150 Mitglieder zahlreicher Flößervereine aus der ganzen Bundesrepublik begrüßt. Demnächst könnte die Loisachstadt eine noch größere Feier des Traditionsgewerbes erleben, auf das sie so stolz ist: die Internationalen Flößertage. Für diese jährliche Generalversammlung der europäischen Flößervereine mit Rahmenprogramm soll die Stadt eine Bewerbung vorbereiten. Offen ist aber noch, ob das Angebot für 2022 oder 2023 eingereicht wird.

Den Antrag, dass sich Wolfratshausen als Gastgeber bewerben soll, hat der Kulturreferent im Stadtrat Alfred Fraas (CSU) am Donnerstag im Kulturausschuss gestellt. Fraas war im vergangenen Sommer zu Gast bei den Internationalen Flößertagen im österreichischen Berg an der Drau. Er berichtete von einem eindrucksvollen Programm, bei dem unter anderem sechs Floße auf der Drau unterwegs waren - und von einer Generalversammlung, bei der die Delegierten die Gastgeber für 2021 gewählt und sich für Bosnien-Herzegovina entschieden hätten. "Da für die Ausrichtung der Flößertage 2022 noch kein Mitglied feststeht, bietet sich für unsere Stadt die einmalige Chance, sie auszurichten", erklärte Fraas. Für Wolfratshausen als internationale Flößerstadt sei das eine "einzigartig gute Gelegenheit, sich selber darzustellen und die Flößerei nach außen zu tragen". Diese sei schließlich ein "wichtiges Element unserer Dachmarke", stellte Fraas fest. "Es würde uns gut anstehen, so eine Veranstaltung hier zu haben."

In seinem Antrag, der von seinen Fraktionskollegen unterstützt wurde, regte der Kulturreferent auch an, die Johannifloßprozession, die alle drei Jahre stattfindet und im kommenden Jahr wieder ansteht, künftig im zweijährigen Rhythmus zu veranstalten. So könne die einzigartige Prozession 2022 mit internationalen Gästen stattfinden. Die Bewerbung sei noch keine Garantie, dass die Stadt den Zuschlag erhalte, sagte Fraas. Wenn das passiere, müsse man die Veranstaltung mit circa 400 Gästen jedoch ausrichten.

Im Gremium stieß der Vorschlag zwar auf Zuspruch. Alle waren sich einig, dass die Internationalen Flößertage ein Gewinn für die Stadt wären. Es müssten jedoch unbedingt die beiden aktiven Flößerfamilien der Stadt in die Planungen einbezogen werden, forderten mehrere Stadträte. Sie habe mit Josef Seitner gesprochen, den Fraas nicht von seinem Antrag unterrichtet habe, berichtete Gerlinde Berchtold (SPD). Der sei dem Vorschlag nicht abgeneigt, ziehe aber als Datum 2023 vor, wenn ohnehin die Johannifloßprozession stattfinde. Bedenken gab es auch wegen des hohen Organisationsaufwands. Mit dem bestehenden Personal könne die Kulturabteilung der Stadt das nicht leisten, erklärte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW). Nach langer Diskussion wurde die Entscheidung zurückgestellt und in die Februarsitzung verschoben. Bis dahin soll mit den Floßbetrieben gesprochen und ein Grobkonzept für die Bewerbung erstellt werden.