23. Juli 2019, 22:05 Uhr Aus dem Ickinger Gemeinderat Wohncontainer für Ickings Obdachlose

Wie und wo sollen jene Ickinger in Zukunft wohnen, die bei dem Großbrand der Reithalle am Isarweg im Juli 2018 nicht nur ihr Hab und Gut, sondern auch ihre Unterkunft verloren haben? Diese Frage beschäftigt die Gemeinde seit einem Jahr. Lange wurde um einen geeigneten Standort für Notunterkünfte gerungen, am Montag fiel die Entscheidung. Zwei Wohnmodule sollen nun südwestlich des Ickinger Bauhofs aufgestellt werden, ein zusätzlicher Waschcontainer südlich am Bauhofgelände. Dieser Waschcontainer dient laut Bürgermeisterin Margit Menrad (UBI) nicht als Sanitärraum, sondern zum Wäschewaschen und -trocknen. Nasszellen und Küchenzeilen sind ihr zufolge in den Wohnmodulen eingebaut.

Diskutiert wurde allerdings auch, ob nicht ein Wohncontainer ausreiche, der ein oder zwei Betten beherbergen könnte. Von den insgesamt vier Obdachlosen, die nach dem Brand unterzubringen waren, "hat inzwischen einer eine Wohnung in Icking gefunden, einer eine Wohnung in Wolfratshausen und ein dritter ist vorübergehend auswärtig wohnhaft", sagte Menrad. Damit müsse nun also eine Lösung für den verbleibenden Obdachlosen gefunden werden. Der Verwaltung sei aber bekannt, dass sich in voraussichtlich zwei Monaten ein weiterer Mann obdachlos melden werde. Und eine weitere Person lebe in der Kommune, die im Freien leben wolle, aber zumindest im Winter eine Unterkunft benötige. Die Rechnung, dass sich zwei Obdachlose einen Container teilen könnten und ein dritter notfalls mit einem Bett im Waschcontainer untergebracht würde, fiel allerdings flächendeckend als unzumutbar durch.