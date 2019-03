27. März 2019, 21:52 Uhr Aus dem Geretsrieder Stadtrat Wortlose Zustimmung zur Großsiedlung

Ohne eine einzige Wortmeldung hat der Geretsrieder Stadtrat am Dienstag den Bebauungsplan für das Wohngebiet an der Banater Straße verabschiedet. Sabine Lorenz, Volker Reeh (beide CSU) und Dominik Irmer (Freie Wähler) stimmten, ohne sich zu erklären, dagegen. Das Vorhaben der Wolfratshauser Krämmelgruppe gilt der Stadt als Vorzeigeprojekt: Dort sollen an die 800 Wohnungen gebaut werden, davon 30 Prozent mit staatlicher Förderung (Sozialwohnungen), 30 Prozent als frei finanzierte Miet- und 40 Prozent Eigentumswohnungen. Gegen das in seiner Dimension derzeit im Münchner Umland einzigartige Vorhaben gibt es viele Einwendungen, darunter die Furcht vor einer "Trabantenstadt" im Stile von Neuperlach mit enormen Verkehrsproblemen und einer Bedrohung für die benachbarten Gewerbebetriebe. Einer davon, Bauer Kompressoren, hat mit einer Klage gedroht und durch seinen Rechtsanwalt erklären lassen, dies könne eine Verzögerung um fünf bis zehn Jahre bedeuten. Der Stadtrat hatte vergangene Woche ein dickes Paket an Stellungnahmen abgearbeitet.