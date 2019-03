27. März 2019, 21:52 Uhr Aus dem Geretsrieder Stadtrat Barrierefrei und "aufgehübscht"

Im Geretsrieder Rathaus wird ein Lift eingebaut. Foyer und Flure sollen einheitlich gestaltet werden

Von Felicitas Amler, Geretsried

Das Rathaus ist das wichtigste öffentliche Gebäude einer Stadt - und das soll nun in Geretsried barrierefrei werden. Das Haus am Karl-Lederer-Platz ist gerade unterirdisch an die dort gebaute zentrale Tiefgarage angeschlossen worden. Dieser Eingriff wird nun dazu genutzt, einen Aufzug zu installieren. Der Stadtrat hat am Dienstagabend die von Architekt Klaus Kehrbaum vorgestellte teurere von zwei Varianten gebilligt: einen Lift ohne Über- und Unterfahrt, der groß genug ist, um auch einem Rollstuhlfahrer samt Begleitperson bequem Platz zu bieten. Aufzug und Einbau sind mit knapp 246 000 Euro angesetzt.

Gleichzeitig soll der Brandschutz in dem denkmalgeschützten Gebäude, das einst die Verwaltung der NS-Rüstungsbetriebe beherbergte, optimiert werden. Dafür hat der Stadtrat rund 530 000 Euro beschlossen. Kehrbaum erklärte, man könne und müsse die Gelegenheit nutzen, um "die Flure aufzuräumen". Er wies darauf hin und zeigte anhand von Fotos, dass das Geretsrieder Rathaus innen kein einheitliches Erscheinungsbild habe. Man könne nun "Flure und Foyer aufhübschen". Damit meinte er allerdings nicht, sie zu möblieren, sondern alles in einer Linie zu gestalten: Türen, Bodenbeläge, Decken, Wände. Das Rathaus könnte dann "zum neuen Karl-Lederer-Platz bestens dazupassen", sagte Kehrbaum, der auch Architekt des Platzes und dessen Neubebauung ist.

Volker Witte (Grüne) griff das Wort "aufhübschen" auf und schlug vor, dann auch eine bessere Beleuchtung anzubringen. Dann könnte man, so sagte er, "das Rathaus auch mal als Galerie hernehmen". Im Moment seien die Flure trist, so Witte, Bilder, die dort aufgehängt würden, kämen nicht zur Geltung. Der Grünen-Stadtrat ist selbst bildender Künstler.

Kehrbaum stimmte zu: Es wäre "fatal", so sagte er, wenn man jetzt, da alles erneuert werde, ausgerechnet die alten Leuchten wieder aufhängen würde. Er schlug vor, einen Lichtplaner zu Rate zu ziehen und für künftige Kunstausstellungen Galerieschienen anzubringen.

Bürgermeister Michael Müller (CSU) erwiderte auf Witte, die Stadt sollte aber am Plan festhalten, "vernünftige Galerie-Räume" zu schaffen. Mit dem ins Auge gefassten neuen Bereich rund ums Rathaus - von Müller immer als Kulturmeile bezeichnet - mit Stadtarchiv, erweitertem Stadtmuseum, Volkshochschule und anderen kulturellen Einrichtungen kann es aber noch Jahre dauern. Denn dieser große gestalterische Wurf hängt davon ab, dass neuer Platz durch eine Verlegung der Bundesstraße 11 geschaffen wird. Und auf diese wartet man in Geretsried bisher vergeblich, obwohl sie im Bundesverkehrswegeplan steht. Deswegen sagte Müller am Dienstag, die Stadt könne womöglich "für eine Übergangsphase" Räume als Galerie anmieten.