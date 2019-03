17. März 2019, 22:12 Uhr Aus dem Gemeinderat Naturschutz: Eurasburg lässt Totholz liegen

Von Benjamin Engel, Eurasburg

Um die ökologische Vielfalt zu stärken, will die Gemeinde Eurasburg mit gutem Beispiel vorangehen. Deshalb soll im kommunalen Wald künftig sogenanntes Totholz stehen bleiben. Durch Fäulnis bilden sich in diesen abgestorbenen Bäumen beispielsweise Höhlen, in den Vögel nisten können. Pilze an den Stämmen der wertvollen Biotop-Bäume bieten Lebensraum für weitere Tierarten. Das helfe etwa Spechten oder Insekten, wie Bürgermeister Moritz Sappl (GWV) im Gemeinderat sagte.

Die forstwirtschaftlichen Flächen der Kommune Eurasburg sind 39,2 Hektar groß. Um die Biotop-Bäume zu erhalten, beteiligt sich die Kommune am Vertragsnaturschutzprogramm Wald. Dafür fließen Fördermittel. Laut Sappl werden die geeigneten Bäume eigens markiert. Die Exemplare müssten dann für zwölf Jahre stehen bleiben oder liegen gelassen werden. Mit dem zuständigen Förster habe er sich über das Projekt unterhalten, sagte Sappl. Die Gemeinde sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Zudem stellte er klar, dass nur Laubbäume für das Vertragsnaturschutzprogramm erhalten werden sollten. Um Fichten gehe es ausdrücklich nicht.

Persönlich lobte Grünen-Gemeinderat und Landtagsabgeordneter Hans Urban den Bürgermeister. Es sei richtig, den Naturschutz in den Vordergrund zu stellen. "Es geht vor allem um Buchenwälder", sagte er. Durch solche Maßnahmen könnten auch seltene Baumarten wieder heimisch werden.