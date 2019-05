9. Mai 2019, 22:10 Uhr Aus dem Gemeinderat Mittagsruhe verkürzt

Schäftlarn erneuert seine Lärmschutzverordnung

Die Mittagsruhe in Schäftlarn wird kürzer. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch entschieden - im Zuge der Novellierung der Lärmschutzverordnung von 1999. Eine Bußgeld-Verordnung darf laut Stefan Wallner höchstens 20 Jahre bestehen, danach muss neu abgestimmt werden. Die Räte einigten sich mit 14 zu fünf Stimmen darauf, die bislang zwischen Montag und Samstag gültige Mittagsruhe von 12 bis 14 Uhr auf den Zeitraum zwischen 12 und 13 Uhr zu verkürzen. Für Gewerbetreibende sei es unzumutbar, mitten am Tag eine zweistündige Arbeitspause einlegen zu müssen, lautete die Argumentation. Ein Antrag, den Beginn der Ruhezeit abends von 19 auf 20 Uhr zu verschieben, scheiterte mit acht zu elf Stimmen. Lärmarme Rasenmäher dürfen zusätzlich montags bis freitags von 19 bis 20 Uhr genutzt werden.

Für ausdauernde Diskussionen sorgte die geplante Mehrzweckhalle, für die derzeit 3,4 Millionen Euro Baukosten veranschlagt sind. Christian Lankes (Grüne) wies darauf hin, dass die Gestaltung und der Standort der Halle bis dahin in keiner öffentlichen Sitzung thematisiert worden seien. Die Grünen-Fraktion habe bereits im Juni 2018 einen Antrag gestellt, über Gestaltung und Umsetzung der Halle zu beraten. Beim jetzt geplanten Modell würden zwar die Vereine miteinbezogen, was positiv zu werten sei, eine andere, beispielsweise kulturelle, Nutzung sei jedoch schwerer vorstellbar. Lankes sprach sich für einen Ort aus, an dem auch kulturelle und politische Veranstaltungen stattfinden könnten, eine Art Bürgerhaus. Mehrere Gemeinderäte zeigten sich der Idee gegenüber aufgeschlossen. Allerdings wurden Zweifel an der Vereinbarkeit von Vereins- und Veranstaltungsort geäußert. Maria Reitinger (UWG) merkte an, dass die Halle so gestaltet werden könne, dass Konzerte möglich seien, Sophie von Lenthe (Grüne) konnte sich dies nicht vorstellen. Karl-Otto Sauer (SPD) stellte fest: "Niemand hat den Versuch gemacht, alles unter einen Hut zu bringen." Ein weiterer Streitpunkt war der geplante Standort der Halle am Wangener Weg. Während Bürgermeister Matthias Ruhdorfer (CSU) betonte, auch der Emissionsschutz müsse in den Planungen berücksichtigt werden, plädierte Christian Fürst (CSU) für einen Standort mit besserer Anbindung für Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr. Susanne Dichtl (CSU) betonte unter anderem die guten Parkmöglichkeiten am Wangener Weg. Ruhdorfer erklärte schließlich, dass er keine Patentlösung habe, um die Vorschläge einzubinden. Er plädierte für eine Fortführung der Gespräche mit den Grundstücksbesitzern am Wangener Weg. Die Gemeinderäte stimmten über vier Anträge ab. Der Grundsatzbeschluss, die Mehrzweckhalle zu errichten, wurde einstimmig gefasst. Zudem soll ein Finanzierungs- und Betreibermodell erarbeitet werden. Der Antrag, dass die Grundstücksverhandlungen für den derzeitig geplanten Standort fortgeführt werden, wurde mit 13 zu sechs Stimmen angenommen. Ein Antrag von Philipp von Hoyos, Alternativstandorte vorzustellen, wurde mit zwölf zu sieben Stimmen abgelehnt.