Gestaltungsfragen haben am Montag den Bauausschuss des Schäftlarner Gemeinderats beschäftigt. Diese zum Beispiel: Ziegelrot bis dunkelbraun sollen Dachziegel in der Gemeinde Schäftlarn sein. So sieht es die Vorschrift zur Erhaltung des Ortsbilds vor. Dennoch haben in Schäftlarn rund zehn Prozent der Gebäude anthrazitfarbene Dachabdeckungen. Das stellte Gerd Zattler (Grüne) mit einem Blick aus dem Fenster des Rathauses fes. Und diese Dachziegel, so sagte er, seien optisch "ein Störfaktor". Bauamtschef Stefan Jocher verwies darauf, dass die Dachziegelfarbe in vielen, auch genehmigten, Bauanträgen schlicht nicht aufgeführt sei. "Das ist wie das Kleingedruckte beim Beipackzettel", stellte Bürgermeister Matthias Ruhdorfer (CSU) fest. Der Ausschuss einigte sich schließlich darauf, in Zukunft die Antragssteller explizit auf die Vorschrift bei Dachziegelfarben hinzuweisen. Wenn es die Hinweise direkt ausgedruckt in die Hand gebe, "dann kann sich keiner mehr rausreden", sagte die Zweite Bürgermeisterin Maria Reitinger (Gemeindewohl). Der Ausschuss stimmte nach der Debatte einhellig gegen die nachträgliche Legalisierung einer anthrazitfarbenen Dacheindeckung in Ebenhausen. "Wenn wir den Punkt halten wollen, müssen wir konsequent sein", resümierte Michael Waldherr (GU). Die Hauseigentümer müssen die Ziegeln nun austauschen.

Bewilligt wurde hingegen trotz Bedenken ein Antrag zur Gestaltung eines Dachs mit Schleppgauben und Zwerchgiebel. "Wir haben auch sehr viele Nachbarn, die das interessiert", wies Jocher auf die Tragweite der Entscheidung hin.