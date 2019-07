8. Juli 2019, 21:40 Uhr Aus dem Amtsgericht Wolfratshausen Bewährung für geständigen Kiffer

35-Jähriger rechtfertigt Konsum von Drogen mit seiner Gesundheit

Von Benjamin Engel, Wolfratshausen

Das vergangene Jahr sei katastrophal gewesen, sagt der Angeklagte. "Ich war so angeschlagen, dass gar nichts mehr ging", erklärt der 35-Jährige dem Richter am Wolfratshauser Amtsgericht. Ihm sei der linke Hoden entfernt worden. Seitdem habe er Phantomschmerzen, gegen die keine Medikamente helfen würden. Daher habe er zu Haschisch gegriffen. Amphetamin habe er genommen, um sich in der Arbeit zu "pushen". Anfang August 2018 war der Mann aus dem Landkreis unter Drogeneinfluss in eine Verkehrskontrolle geraten. Vor den Polizisten gestand er damals, noch Haschisch und Amphetamin zu Hause zu haben.

Dem Antrag der Staatsanwältin für eine achtmonatige Bewährungsstrafe schloss sich Strafrichter Helmut Berger an. "Der Angeklagte hat wesentliche Aufklärungsarbeit geleistet", sagte er in der Urteilsbegründung am Montag. Zusätzlich soll der ausgebildete Koch 1000 Euro an die Suchtberatung der Caritas zahlen.

Einer Polizeistreife war der Mann auf der Bichler Straße in Penzberg um kurz vor Mitternacht aufgefallen. Als die Beamten mit ihrem Wagen seinem Auto folgten, gab der Angeklagte Gas und bog in eine schmale Wohngebietsstraße ein. Laut einem der Polizisten sei der Mann in einer Tempo-30-Zone mit 80 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Dann habe der Angeklagte aber angehalten. Der Mann habe gezittert, stark geschwitzt und gesagt, zu Hause noch größere Mengen Drogen zu haben.

Auf einem Tisch in der Wohnung des Angeklagten fanden die Polizisten eine Platte mit Haschisch und eine fertig gezogene Linie - insgesamt 52,1 Gramm. Zudem stießen sie auf 9,13 Gramm Amphetamin plus Schnupfrohr und Rasierklinge. Bereits Ende August 2018 hatte der Angeklagte wegen Besitzes von Betäubungsmitteln 3600 Euro Geldstrafe bezahlen müssen. Polizisten hatten Drogen in dessen Gartenhäuschen gefunden.

Mit 17 Jahren hatte der Mann nach eigener Aussage angefangen, Marihuana zu rauchen. "Als Koch lernt man genügend Leute kennen, die konsumieren", schilderte er. Aus Spaß und gegen den Stress habe er das gemacht. Nach der Hodenentfernung habe das Haschisch gegen die Schmerzen geholfen. In der Arbeit sei ihm mit Kündigung gedroht worden. Sein Arzt habe ihm gegen die Schmerzen eine Cannabis-Therapie angeraten. Seine Frau kämpfe darum, dass er in eine Schmerztherapie komme. "Sie hat sehr viel um die Ohren mit mir."