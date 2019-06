6. Juni 2019, 21:52 Uhr Aus dem Amtsgericht Halsbrecherische Spritztour

18-Jähriger wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilt

Von Benjamin Engel, Wolfratshausen

Der angeklagte Schüler ist ein Autonarr. Weil den 18-Jährigen aus dem Landkreis das Fahren so fasziniert, will er sich so oft es geht hinters Steuer setzen. Diese Leidenschaft hat den halbseitig gelähmten jungen Mann nun jedoch vor das Amtsgericht Wolfratshausen gebracht. Eine Spritztour mit dem Auto der Eltern endete am 13. Oktober des Vorjahres katastrophal. Ohne Führerschein und mit eingegipstem linken Arm war er losgefahren. Zwischen Degerndorf und Münsing verlor er jedoch die Kontrolle über den Wagen und kam von der Straße ab. Er überfuhr eine Kuh und tötete das Tier, stieß gegen ein Tränkefass und einen Zaun. Dann beging er Fahrerflucht. Wenige Monate später geriet er bei einer erneuten Spritztour mit dem Auto in eine Polizeikontrolle. Als "halsbrecherisch" bezeichnete Richter Urs Wäckerlin die Autofahrten des Mannes. Dieser habe sich und andere in immense Gefahr gebracht. Wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht verurteilte Wäckerlin den Angeklagten zu 64 Sozialstunden nach Jugendstrafrecht. Ein Jahr lang muss der Angeklagte warten, bis er sich erneut am Führerschein versuchen kann.

Die Gelegenheit, dass er an dem Abend im Oktober alleine zuhause war, nutzte der Angeklagte aus. Die Eltern hatten zwar die Autoschlüssel vorsorglich versteckt. Dennoch fand der junge Mann diese, wie dessen Verteidiger erklärte. Sein Mandant habe eine Runde drehen wollen, obwohl er kurz zuvor operiert und sein Arm eingegipst worden sei. Wegen einer Bodenwelle sei der Angeklagte zwischen Degerndorf und Münsing von der Straße abgekommen. Mit was er zusammengestoßen sei, habe der Schüler nicht gemerkt. Nach dem Unfall hatte das Auto einen Totalschaden. Die Frontscheiben waren zerborsten, die Türen ließen sich nicht mehr öffnen. Irgendwie schaffte es der an der Schläfe blutende Mann aus dem Auto hinauszuklettern und zu Fuß nach Hause zu laufen. Landwirte fanden wenig später das leere Fahrzeug mit Blutspuren an den Vordersitzen und dem Airbag. Sie alarmierten die Polizei und lösten umfangreiche Suchmaßnahmen aus. Laut Polizeibericht waren ein Hubschrauber und die Rettungshundestaffel im Einsatz. Schließlich wurde der Angeklagte zu Hause gestellt.

Trotzdem setzte sich der junge Mann viereinhalb Monate später erneut ans Steuer. Er fuhr nach München, wurde mitten in der Nacht an der Landshuter Allee mit 26 Stundenkilometern zu schnell geblitzt und geriet um 6.15 Uhr in eine Polizeikontrolle.

Mit der absoluten Faszination fürs Autofahren und dem Bedürfnis, dem Bruder nachzueifern, erklärte der Verteidiger das Verhalten seines Mandanten. Die Kosten für die Schäden aus dem ersten Unfall habe der Schüler bei der Versicherung zurückgezahlt. Der Verteidiger forderte 64 Sozialstunden genauso wie der Vertreter der Jugendgerichtshilfe. Dieser beschrieb den Angeklagten als kooperativen jungen Mann. Von unglaublichem Glück des Angeklagten sprach die Staatsanwältin. Als sie die Anklageschrift gelesen habe, sei sie überzeugt gewesen, für einen Freizeit- oder sogar Dauerarrest zu plädieren. Doch sie halte nun 96 Sozialstunden für ausreichend.

Richter Wäckerlin mahnte, dass beim nächsten Vorfall ein Arrest fällig werde. Er sei fest davon überzeugt, dass der Angeklagte genug Zeit hatte, nachzudenken. Das Vertrauen seiner Familie habe er enttäuscht. "Das ist ihre Aufgabe, das abzuarbeiten", sagte Wäckerlin. Zerknirscht gab sich der Mann. "Ich gebe zu, dass es blöd war, was ich gemacht habe", sagte er. "Ich mache das nie wieder."