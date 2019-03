27. März 2019, 17:06 Uhr Aus dem Amtsgericht Betrug im Wolfratshauser Rathaus

Der Richter verurteilt die frühere Sekretärin des Bürgermeisters. Sie soll Belege mehrfach abgerechnet haben. Vom Vorwurf, Vorschüsse für japanische Besuchsdelegationen abgezweigt zu haben, wird sie freigesprochen

Von Benjamin Engel

Neun Jahre lang hatte die Sekretärin des Wolfratshauser Bürgermeisters für die Stadt gearbeitet. Die heute 53-jährige Bürokauffrau verwaltete die Kasse für Städtepartnerschaften und das Ehrenamt. Daraus zweigte sie 2017 Geld ab, indem sie Auszahlungsbelege mehrfach abrechnete. Zudem soll sie Vorschüsse für Delegationen aus der japanischen Partnerstadt Iruma von mehreren tausend Euro in die eigene Tasche gesteckt haben. Mit dem Geld hatte die Bürokauffrau nach eigener Aussage ihren jüngeren Liebhaber finanziert, der sie inzwischen verlassen hat. Die Angeklagte ist von ihrem Ehemann geschieden und privatinsolvent.

Vor dem Wolfratshauser Amtsgericht gestand die Angeklagte am Mittwoch, Belege von etwa 2000 Euro zu ihren Gunsten abgerechnet zu haben. Dafür verurteilte Strafrichter Helmut Berger die Frau zu einer einjährigen Bewährungsstrafe wegen Betrugs in sieben Fällen. In einzelnen Punkten wurde die Angeklagte freigesprochen. Ihr war nicht zweifelsfrei zu beweisen, dass sie die Vorschüsse für die japanischen Delegationen unterschlagen hatte. Im Rathaus gibt es dafür heute keinerlei Belege mehr.

Das wirft ein Schlaglicht auf die Kontrollpraxis in der Stadtverwaltung. Üblicherweise hob die Angeklagte Vorschüsse ab, um das Besuchsprogramm der japanischen Gäste zu finanzieren. Im Jahr 2017 hatte sich die Sekretärin zweimal 3500 Euro für eine Erwachsenen- und eine Jugendgruppe aus Iruma auszahlen lassen. Es ging etwa auf das Münchner Oktoberfest oder nach Schloss Neuschwanstein. 1000 Euro buchte sie ab, um das Abschiedsessen für den Gegenbesuch in Japan zu zahlen. Laut dem früheren Stadtkämmerer wurde die Belege in Klarsichtmappen im Sekretariatsbüro aufbewahrt. "Man erwartet, dass das in einem Zeitraum von einem Vierteljahr abgerechnet wird."

Doch das geschah 2017 nicht. Wie der frühere Kämmerer schilderte, fragte er wiederholt nach der Abrechnung. Ihm habe die Angeklagte erklärt, das nicht machen zu können, weil sie so viel zu tun habe. Im Januar 2018 hatte der Kämmerer die Angeklagt schriftlich gemahnt.

Die Verwaltung prüfte genauer nach. "Teilweise waren die Belege bis zu dreimal in Kopien vorhanden", sagte der Kämmerer. Auf die Frage des Richters, warum das nicht früher stutzig gemacht habe, entgegnete der Zeuge, dass das bei der Fülle der Belege in der Stadtkasse nicht sofort auffalle. Es handelte sich um Gutscheine für Jubilare, für Essen oder etwa ein Aquarell für die japanische Besuchsdelegation. Das Geld für ein Geschenk an die Prinzengarde der Wolfratshauser Narreninsel soll laut der Verteidigerin der Angeklagten nach einem Jahr aber wieder im Tresor des Bürgermeisters gefunden worden sein. Laut dem Kämmerer erfolgte eine Auszahlung nach dem Vier-Augen-Prinzip. Ein Mitarbeiter erstellte eine Anordnung. Der zuständige Abteilungsleiter gab den Vorschuss frei.

Auch von zwei weiteren Vorwürfen wurde die Angeklagte freigesprochen. Eine städtische Angestellte versicherte in der Verhandlung, dass sie der Sekretärin zum Flussfestival sogenanntes "Runnergeld" für den Auftritt eines Sängers übergeben habe. Von 300 Euro, um besondere Wünsche des Liedermachers zu erfüllen, seien angeblich 290 Euro übrig geblieben. Und die Angeklagte hätte die Summe in die städtische Kasse einzahlen sollen. Noch in einer schriftlichen Aussage hatte die Stadtangestellte nur von einer möglichen Geldübergabe gesprochen. Zudem behauptete diese, eine von der Angeklagten ausgestellte Anordnung von 500 Euro Wechselgeld für das Flussfestival unbesehen unterzeichnet zu haben.

Für Richter Berger waren die Aussagen der städtischen Angestellten zweifelhaft. Darauf könne er kein Urteil stützen. Sogar eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten hatte die Staatsanwältin gefordert. Die Verteidigerin plädierte für eine Bewährungsstrafe von weniger als einem Jahr. Durch die mangelnden Kontrollen sei es ihrer Mandantin relativ leicht gemacht worden zu betrügen. "Es ist ein völliges Kauderwelsch, was da gelaufen ist", sagte sie. Die Angeklagte bereute bitter, was sie getan hat: Der Grund sei das Verhältnis zu dem jungen Mann gewesen. "Ich habe alles dadurch verloren."