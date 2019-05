9. Mai 2019, 22:10 Uhr Aus dem Amtsgericht Apathisch bis aggressiv

21-Jähriger ist wegen tätlicher Angriffe angeklagt

Er bestreitet sein Fehlverhalten nicht: Lucas O. (Name geändert) steht wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht. In seiner Vergangenheit finden sich jedoch weitere Vergehen, die gesammelt nun zum Prozess vor dem Amtsgericht Wolfratshausen geführt haben. Demnach beging der 21-Jährige in den vergangenen zwei Jahren vermehrt Straftaten. Neben dem Prozessaufhänger handelt es sich dabei um Diebstahl, Bedrohung und vorsätzliche Körperverletzung.

Mittlerweile ist bekannt, dass sich das Verhalten des 21-Jährigen am ehesten auf seine psychische Erkrankung zurückführen lässt. Laut psychiatrischem Gutachten ist O., verstärkt durch seinen chronischen multiplen Drogenmissbrauch, an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt. Er gilt demnach als latent aggressiv und apathisch zugleich. Laut Gutachten ist er damit potenziell gefährlich - für sich genauso wie für andere.

Zwei Mal wurde O. vom Landgericht München schon für seine Vergehen verurteilt. Ein Mal zu fünf Wochen Sozialstunden und das andere Mal zu sechs Monaten Jugendstrafe und vier Wochen Dauerarrest. Doch für den Arrest erwies er sich als psychisch zu labil. Ihm wurde in der Folge ein Bewährungshelfer zugeteilt. Dieser konnte innerhalb der noch laufenden Betreuungsphase aber kaum eine Besserung des psychischen Zustands seines Klienten feststellen. Die Jobsuche fiel schwer, Therapien schlugen nicht an.

In einer dreitägigen Verhandlung unter Vorsitz von Richter Urs Wäckerlin soll nun erörtert werden, welche Rolle genau O.s Krankheit in Bezug auf die begangenen Straftaten spielt und ob der 21-Jährige in Zukunft bereit ist, sich einer Therapie zu unterziehen und eine Beschäftigung zu suchen. Bisher fehlte ihm dazu der Antrieb, doch nun wolle er an sich arbeiten, so der Angeklagte. Ob sich Lucas O. als schuldfähig und nachhaltig therapiewillig erweist, werden die kommenden beiden Verhandlungstage zeigen.