4. November 2018, 21:52 Uhr Auktion fürs Kloster Pater Bily versteigert sein Fahrrad

Zum zweiten Mal lässt der Klosterförderverein Juwel Antiquitäten und hochwertige Gegenstände für den Erhalt des Klosters Benediktbeuern versteigern. Auch die Jugendarbeit der Salesianer Don Boscos soll von den Erlösen profitieren, wie der Verein ankündigt. Die Benefizaktion findet am Sonntag, 11. November, von 14 Uhr an im Barocksaal des Klosters statt. Im vergangenen Jahr waren bei der Versteigerung nach Abzug aller Kosten rund 10 000 Euro zusammengekommen. Mitglieder und Gönner hätten bereits mehr als 70 Gegenstände angemeldet, heißt es. Darunter seien Möbel wie ein Tölzer Bauernschrank, ein Jugendstilschrank oder ein repräsentativer Tisch aus der Zeit um 1900. Auch Ölgemälde, Zinnkrüge, Geschirr, Vasen und vieles mehr sollen unter den Hammer kommen. Besonders gespannt sei das Organisationsteam, ob sich ein neuer Besitzer für den Oldtimer MG TD von 1953 in schwarzer Lackierung finden wird. Auch ein Fahrrad der Marke Triumph von 1936 ebenso wie ein Herrenfahrrad von Klosterdirektor Pater Lothar Bily werden versteigert