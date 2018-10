25. Oktober 2018, 22:17 Uhr Aufwertung der Altstadt Fahrplan fürs Mitgestalten

Termine für Bürgerbeteiligung in Wolfratshausen stehen fest

Der Fahrplan für die Bürgerbeteiligung zur Aufwertung der Wolfratshauser Altstadt steht. Nach der Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 22. November in der Loisachhalle bei dem die Moderatoren und Beraterteams den Prozessablauf erklären und die Stärken und Schwächen der Altstadt von den Bürgern erfragen, hat Stadtmanager Wolfgang Werner nun zwei weitere Termine bekanntegegeben: Bei einer sogenannten "Stadt(ver)führung" sollen am Freitag, 14. Dezember, bei einem Spaziergang durch das Planungsgebiet Anregungen zur Umgestaltung gesammelt werden (16 bis 19 Uhr, Treffpunkt vor dem Landhauscafé in der Sauerlacher Straße 10); Weiterentwickelt werden die Ideen dann bei einem Kreativtag am Samstag, 26. Januar, in der Loisachhalle (10 bis 16 Uhr). Die Abschlussveranstaltung soll im März stattfinden, Ort und Datum werden noch bekanntgegeben.

Zur Bürgerbeteiligung hat die Stadt auch ein Faltblatt herausgegeben, das am Mittwoch mit dem Amtsblatt Isarkurier an 9000 Haushalte verschickt wurde. Den Flyer gibt es auch in allen städtischen Behörden und im Bürgerbüro des Rathauses. Zudem sollen von kommender Woche an Plakate im gesamten Stadtgebiet über die Termine informieren. Mit der Umgestaltung soll "die Innenstadt lebendiger werden und mehr Aufenthaltsqualität entstehen", schreibt Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) in dem Flyer, der auch eine Karte des Planungsgebiets enthält. Angesichts tief greifender Veränderungen sei es "unverzichtbar, möglichst alle Akteure mitzunehmen". Zum Prozess gibt es nun auch eine Homepage. Sie ist unter www.wolfratshausen.de/beteiligung zu finden.