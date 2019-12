Nach seinem Auftritt vor knapp einem Monat in der Loisachhalle in Wolfratshausen gibt das Polizeiorchester am Wochenende ein zweites Gastspiel in der Region. Am Sonntag, 8. Dezember, werden die uniformierten Musiker in der Penzberger Stadthalle auftreten. Anlass ist die Jubiläumsfeier der Stadt Penzberg, die heuer 100 Jahre alt wird. Beginn ist um 18 Uhr. Der Erlös des Benefizkonzerts kommt dem Förderverein der Freunde des Krankenhauses Penzberg zu Gute.