Das "Rrrr" rollt bei Horia-Dinu Nicolaescu noch genauso wie der Swing. Der ehemalige Musiklehrer am Gymnasium Geretsried, Arrangeur, Orchestergründer und -leiter und Trompeter ist Jazzer aus Leidenschaft. Diese ist so intensiv, dass sie alle infiziert, die sich auf ihn und seine Musik einlassen. Derzeit bilden zehn Musiker aus der Region und München Cicos Jazz-Orchester. Viele ehemalige Schüler sind dabei. Und weil nichts so bleibt, wie es war, bereichert mittlerweile auch Gesang die Bigband, die am Freitag, 29. November, wieder einmal ein Gastspiel an ihrem Stammsitz, dem Geretsrieder Gymnasium, gibt. Cico, wie ihn alle Welt nennt, wird wieder hüpfen bei seinem Dirigat, ankurbeln, bremsen, es aber sonst laufen lassen. Denn Musiker wie Peter Gründl am Alt-Saxofon, Marius Hammerschmied an den Drums oder Christoph Derks an der Posaune werden diese jazzige Zeitreise durch verschiedene Genres der Musikliteratur ambitioniert gestalten.

Es wird Überraschendes geboten: der Gefangenenchor aus Verdis Nabucco oder die Nussknacker-Suite von Tschaikowski. Selbstverständlich werden diese Ohrwürmer der Klassik nicht im Originalarrangement aufgeführt, sondern verjazzt und dabei so verjüngt, dass man am liebsten aufspringen und tanzen würde. Noch andere Edelsteine der Musik werden zum Leuchten gebracht wie die "Rhapsody in Blue" von George Gershwin oder aber eine Hommage an James Brown und ein Gruß aus Lateinamerika mit Swing und Fusion à la Arturo Sandoval.

Cicos Augen leuchten, wenn er über die neueste Errungenschaft spricht: den Jazz-Gesang des Trompeters Daniel Motan und seiner Partnerin Betty Akhigbe. Wer die Augen schließe, werde bei dem Hit "Ich atme ein" glauben, dass der unvergessene Roger Cicero singe. Im Duett oder Solo gibt es noch andere Kostproben des Jazz-Gesangs mit einer Hommage an James Brown oder dem Song "Route 66", mit dem Chuck Berry berühmt wurde, um nur einige der Höhepunkte zu nennen. Dass dieser Abend ein Genuss wird, das darf man getrost erwarten. Das Programm hat Cicos Jazz-Orchester bei einem viel umjubelten und von der Kritik hoch gelobten Gastspiel beim Jazz- Festival in der südrumänischen Stadt Craiova bewiesen.

Freitag, 29. November, 19.30 Uhr, Aula des Gymnasiums Geretsried, Eintritt frei