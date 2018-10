9. Oktober 2018, 21:51 Uhr Auftritt in der Loisachhalle Junge Tänzer für "Nils Holgersson" gesucht

Von Wildgänsen und einem kleinen Tunichtgut, der in einen Wichtelmann verzaubert wird, handelt die Geschichte "Nils Holgersson", die Dominik Halamek und Judith Seibert als Kindertanztheater auf die Bühne der Loisachhalle bringen. Fünf professionelle Tänzer, unter ihnen auch Halamek, der die Rolle der Hausgangs Martin übernimmt, laden dazu am Montag, 22. Oktober, von 16 Uhr an ein. Für die Wolfratshauser Vorstellung haben sich die Künstler etwas Besonders ausgedacht: Zwölf tanzbegeisterte Kinder zwischen acht und zwölf Jahren dürfen mit den Profis gemeinsam auf die Bühne. Anmelden kann sich jeder, der Spaß am Tanzen hat und schon immer einmal auf einer großen Bühne stehen wollte. Die Proben finden an den beiden kommenden Sonntagen, 14. und 21. Oktober, jeweils von 11 bis 14 Uhr statt, die Generalprobe vor Vorstellungsbeginn (14 bis 15 Uhr). Die Teilnahme ist kostenlos; Anmeldung unter post@judithseibert.de

Die etwa einstündige Vorstellung eignet sich für Kinder ab vier Jahren. Einlass in die Loisachhalle ist um 15 Uhr. Karten zu neun Euro gibt es im Vorverkauf im Wirtshaus Flößerei, bei Max und Moritz Kindermoden und an der Tageskasse.