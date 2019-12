Das Vokalensemble Stimmen der Berge präsentiert Ludwig Thomas "Die Heilige Nacht" umrahmt von traditionellen Weihnachtsliedern, und zwar am Dienstag, 17. Dezember, von 20 Uhr an im Kurhaus Bad Tölz. Das Quintett besteht aus den drei Tenören Benjamin Grund, Thomas A. Gruber und Stephan Schlögl sowie dem Bariton Daniel Hinterberger und dem Bass Simon Käsbauer. Das Ensemble wurde 2014 gegründet "und ist seitdem auf Erfolgskurs", heißt es in der Ankündigung. Die fünf Sänger sind laut Veranstalter gern gesehene Gäste in zahlreichen TV Sendungen der ARD, des ORF und im Deutschen Musik Fernsehen, wo sie mehrmals wöchentlich mit einer eigenen Sendung zu sehen sind. "Durch die klassische Ausbildung aller Mitglieder bei einem der renommiertesten Knabenchöre der Welt gelingt den fünf Sängern der Spagat zwischen Volksmusik und Klassik in perfekter Harmonie", so die Ankündigung weiter. Die Geschichte von Ludwig Thoma um die Herbergssuche, hineinprojiziert in die bayerische Landschaft, ist ein Klassiker der alpenländischen Literatur. Der Autor zeichnet in sechs Hauptstücken die Figuren seiner Weihnachtslegende mit starken Charakteren nach. Einlass ist von 19 Uhr an.